«Придержать дивиденды»: Названы причины нежелания бизнеса раскрывать отчетность

Накануне «Коммерсант» сообщил, что крупный российский бизнес, в частности «Газпром», «Уралхим» и «Россети», попросил у регуляторов продлить разрешение не раскрывать публично отчетность, истекшее 1 июля. Среди аргументов участников рынка приводятся риски расширения санкций, а также якобы отсутствие влияния данных на движение котировок ценных бумаг. При этом отмечается, что инвесторы не согласны с такой трактовкой и больше не хотят вкладывать средства «вслепую». Кочетков считает, что компании просто не хотят терять ряд преимуществ.

«Раскрытие финансовых данных по компании не только отражает состояние бизнеса этой компании, но и заставляет эту компанию проводить определенную политику в отношении акционеров. Если данные не раскрываются, то компания может придержать дивидендные выплаты и направить их на развитие или иные цели. Мы видим, что на бирже те компании, которые начали раскрывать свою информацию, в том числе банки, нефтяные компании, пользуются наиболее высоким спросом. А компании, которые не раскрывают информацию, там работают только спекулятивные идеи: движение на заявлениях, косвенных оценках», - сказал Кочетков.

Он отметил, что сегодня власти стремятся к тому, чтобы вернуться к традиционной публикации данных бизнеса. По словам Кочеткова, Минфин заинтересован в том, чтобы раскрывалась финансовая информация для оценки налоговых поступлений от компаний.

«Стремление властей идет к тому, чтобы вернуться к традиционной публикации данных, в частности, этого требует Центробанк. С середины этого года будет раскрываться информация по банкам, может быть не полностью. Но уже мы видим отчетности Сбербанка и ВТБ, что позволяет нам оценивать их деятельность и делать какие-то выводы на будущее. Касаемо других компаний, Минфин заинтересован в том, чтобы раскрывалась финансовая информация для оценки возможных налоговых поступлений от этих компаний», - резюмировал собеседник НСН.