«Придержать дивиденды»: Названы причины нежелания бизнеса раскрывать отчетность
Компании, которые не раскрывают отчетность, работают на бирже только за счет спекулятивных идей, отметил в эфире НСН Андрей Кочетков.
Крупные российские компании не хотят публично раскрывать финансовую отчетность, потому что они потеряют возможность придерживать дивиденды, предположил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков в интервью НСН.
Накануне «Коммерсант» сообщил, что крупный российский бизнес, в частности «Газпром», «Уралхим» и «Россети», попросил у регуляторов продлить разрешение не раскрывать публично отчетность, истекшее 1 июля. Среди аргументов участников рынка приводятся риски расширения санкций, а также якобы отсутствие влияния данных на движение котировок ценных бумаг. При этом отмечается, что инвесторы не согласны с такой трактовкой и больше не хотят вкладывать средства «вслепую». Кочетков считает, что компании просто не хотят терять ряд преимуществ.
«Раскрытие финансовых данных по компании не только отражает состояние бизнеса этой компании, но и заставляет эту компанию проводить определенную политику в отношении акционеров. Если данные не раскрываются, то компания может придержать дивидендные выплаты и направить их на развитие или иные цели. Мы видим, что на бирже те компании, которые начали раскрывать свою информацию, в том числе банки, нефтяные компании, пользуются наиболее высоким спросом. А компании, которые не раскрывают информацию, там работают только спекулятивные идеи: движение на заявлениях, косвенных оценках», - сказал Кочетков.
Он отметил, что сегодня власти стремятся к тому, чтобы вернуться к традиционной публикации данных бизнеса. По словам Кочеткова, Минфин заинтересован в том, чтобы раскрывалась финансовая информация для оценки налоговых поступлений от компаний.
«Стремление властей идет к тому, чтобы вернуться к традиционной публикации данных, в частности, этого требует Центробанк. С середины этого года будет раскрываться информация по банкам, может быть не полностью. Но уже мы видим отчетности Сбербанка и ВТБ, что позволяет нам оценивать их деятельность и делать какие-то выводы на будущее. Касаемо других компаний, Минфин заинтересован в том, чтобы раскрывалась финансовая информация для оценки возможных налоговых поступлений от этих компаний», - резюмировал собеседник НСН.
В марте 2022 года правительство разрешило бизнесу не раскрывать или раскрывать в ограниченном формате информацию, в том числе финансовую, исходя из требований законов «О рынке ценных бумаг» и «Об акционерных обществах». Изначально мораторий действовал до 31 декабря прошлого года, но был продлен до 1 июля 2023 года.
При этом новое постановление правительства от 4 июля этого года №1103 сократило перечень данных, которую можно не раскрывать, и определило эмитентов, которые получают такое право, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ задержала в Запорожской области планировавшего теракт украинца
- Актера Ивана Краско выписали из больницы
- В Польше задержали белоруса по обвинению в шпионаже в пользу России
- Глава Минздрава Самарской области опроверг данные о своем задержании
- Курс евро превысил 104 рубля
- Внебрачный сын Жириновского подал иск об установлении факта признания отцовства
- В Сочи усилят меры защиты акватории после атаки БПЛА в Новороссийске
- Доллар поднялся до 95 рублей впервые с марта 2022 года
- Лавров заявил об опасности «формулы Зеленского»
- В Зарядье открылась площадка Мосурбанфорума-2023
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru