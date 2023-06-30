Акционеры «Газпрома» решили не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года
Акционеры «Газпрома» на годовом собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам прошедшего года, сообщается на сайте компании.
При этом за первое полугодие 2022 года выплатила рекордные промежуточные 51,03 рубля за акцию. В мае совет рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам года. Акции «Газпрома» отреагировали на новость незначительным снижением.
13 июня акционеры «Северстали» на годовом собрании также приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Отмечается, что организация не выплачивает дивиденды с III квартала 2021 года, а в апреле 2022 года было объявлено о приостановке публикации финансовой отчетности по международным стандартам.
«Северсталь» летом была включена в SDN List, ее основной владелец Алексей Мордашов находится под европейскими санкциями, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Макрон досрочно покинул саммит в Брюсселе из-за беспорядков во Франции
- Лавров: Россия готова рассмотреть предложения Финляндии по возобновлению связей
- МЧС предупредило москвичей о грозе с порывистым ветром в пятницу
- Лавров рассказал о восстановлении Каховской ГЭС
- Два человека погибли при взрыве пустого резервуара для нефтепродуктов в Татарстане
- Минфин: Налоговые сборы с состоятельных россиян превысили 1 трлн рублей
- В Турции назвали низкими шансы Швеции на вступление в НАТО
- Центробанк не увидел рисков для финстабильности в текущем ослаблении рубля
- Tinder перестал работать в России
- Российского хоккеиста арестовали в Польше по обвинению в шпионаже
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru