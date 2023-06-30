Акционеры «Газпрома» решили не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

13 июня акционеры «Северстали» на годовом собрании также приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Отмечается, что организация не выплачивает дивиденды с III квартала 2021 года, а в апреле 2022 года было объявлено о приостановке публикации финансовой отчетности по международным стандартам.

«Северсталь» летом была включена в SDN List, ее основной владелец Алексей Мордашов находится под европейскими санкциями, передает «Радиоточка НСН».

