Акционеры «Газпрома» решили не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

Акционеры «Газпрома» на годовом собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам прошедшего года, сообщается на сайте компании.

При этом за первое полугодие 2022 года выплатила рекордные промежуточные 51,03 рубля за акцию. В мае совет рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам года. Акции «Газпрома» отреагировали на новость незначительным снижением.

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13 июня акционеры «Северстали» на годовом собрании также приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Отмечается, что организация не выплачивает дивиденды с III квартала 2021 года, а в апреле 2022 года было объявлено о приостановке публикации финансовой отчетности по международным стандартам.

«Северсталь» летом была включена в SDN List, ее основной владелец Алексей Мордашов находится под европейскими санкциями, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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