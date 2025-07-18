Песков назвал позитивным сигналом слова Зеленского об активизации диалога с РФ

Поручение об активизации переговорного процесса, которое дал президент Украины Владимир Зеленский, в Москве считают позитивным сигналом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По его словам, в России «абсолютно согласны» с необходимостью «добавить динамики».

«Мы тоже являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу», - сказал представитель Кремля.

Ранее Зеленский заявил, что поручил новому секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустему Умерову активизировать переговорный трек, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Гучек
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаРоссияДмитрий Песков

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