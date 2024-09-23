Прибыль российских банков выросла на 42%
Чистая прибыль кредитных организаций в России выросла на 42% в августе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем и достигла 435 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка России.
Отмечается, что данная сумма приводится без учета полученных от дочерних компаний 18 млрд рублей дивидендов. По оценкам регулятора, доходность на капитал достигла 35,4% (24,6% в июле 2024 года).
Резкий рост прибыли объясняется валютной переоценкой длинной открытой валютной позиции (около 130 млрд рублей против 16 млрд рублей) из-за ослабления рубля к евро и доллару (на 7% и 5% против 0,9% и 0,7%). Поскольку кредитные организации хеджируют длинную позицию в недружественных валютах короткой в юанях, их прибыль выросла на фоне роста стоимости юаня по сравнению с долларом и евро (4% и 6% соответственно).
В ЦБ отметили, что количество прибыльных кредитных организаций выросло с 250 до 261 (с 79% до 82%).
Ранее Банк России обозначил криптовалюты как угрозу для российского рынка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru