Банк России назвал криптовалюты угрозой для российского рынка

Президент России подписал закон, который позволит с ноября легализовать в стране майнинг криптовалют. Заниматься майнингом смогут российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры. Россиянам, не имеющим статуса ИП, разрешат заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если они не превысят установленные правительством лимиты энергопотребления. При этом ЦБ на постоянной основе выступал против «разрешения использования криптовалют в РФ».

Закон о легализации майнинга, принятый президентом России Владимиром Путиным, выведет активно развивающуюся индустрию на новый уровень, не отбирая при этом мощности у граждан, рассказал президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Игорь Припачкин «Радиоточке НСН».

