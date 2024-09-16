Банк России назвал криптовалюты угрозой для российского рынка
Банк России обозначил криптовалюты как угрозу для российского рынка, проект документа опубликован на сайте регулятора.
ЦБ объясняет, что без глобального регулирования цифровые валюты могут распространиться еще активнее, что приведет к замене национальных валют. Этот фактор Банк признал нестабильным для отечественной экономики, а также для рубля.
Президент России подписал закон, который позволит с ноября легализовать в стране майнинг криптовалют. Заниматься майнингом смогут российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры. Россиянам, не имеющим статуса ИП, разрешат заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если они не превысят установленные правительством лимиты энергопотребления. При этом ЦБ на постоянной основе выступал против «разрешения использования криптовалют в РФ».
Закон о легализации майнинга, принятый президентом России Владимиром Путиным, выведет активно развивающуюся индустрию на новый уровень, не отбирая при этом мощности у граждан, рассказал президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Игорь Припачкин «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru