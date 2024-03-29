Центробанк России получил прибыль впервые с 2016 года
Центробанк РФ впервые с 2016 года получил прибыль, составившую 140,4 миллиарда рублей, следует из отчета регулятора.
Сообщается, что прибыль ЦБ РФ в 2023 году составила 140 миллиардов рублей. Основным фактором формирования прибыли стала положительная переоценка ценных бумаг.
Три четверти заработанного после уплаты налогов и сборов ЦБ перечислит в федеральный бюджет.
Ранее стало известно, что мошенники начали выдавать себя за сотрудников Федеральной налоговой службы, требующих подать декларацию, сообщили в пресс-службе Центробанка.
Отмечается, что цель злоумышленников – обычные граждане и индивидуальные предприниматели, которые спешат сдать необходимые документы, а попадают на ложную ссылку, по которой требуется ввести личные данные, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru