Центробанк России получил прибыль впервые с 2016 года

Центробанк РФ впервые с 2016 года получил прибыль, составившую 140,4 миллиарда рублей, следует из отчета регулятора.

Сообщается, что прибыль ЦБ РФ в 2023 году составила 140 миллиардов рублей. Основным фактором формирования прибыли стала положительная переоценка ценных бумаг.

Банк России продлил до 30 сентября ограничения на перевод средств за рубеж

Три четверти заработанного после уплаты налогов и сборов ЦБ перечислит в федеральный бюджет.

Ранее стало известно, что мошенники начали выдавать себя за сотрудников Федеральной налоговой службы, требующих подать декларацию, сообщили в пресс-службе Центробанка.

Отмечается, что цель злоумышленников – обычные граждане и индивидуальные предприниматели, которые спешат сдать необходимые документы, а попадают на ложную ссылку, по которой требуется ввести личные данные, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:ДеньгиЦентробанк

Горячие новости

Все новости

партнеры