При снятии добровольных пенсионных накоплений хотят ввести налог

При снятии накоплений в системе гарантированного пенсионного продукта (ГПП) россиянам придется платить НДФЛ. Такую возможность рассматривают сейчас в Минфине. В ведомстве сейчас обсуждают, начислять налог на всю накопленную сумму или же только на полученный инвестдоход, пишут «Известия».

Проработать вопрос о том, какой должна быть плата за выход из новой пенсионной системы, если человек захочет получить накопленные в ней деньги сразу, намерены Минфин и Центробанк в рамках ГПП.

Чиновники полагают, что введение налога станет ограничением для пенсионеров, чтобы те не снимали всю сумму сразу и быстро ее тратили, передает Ura.ru.

Эксперты с сомнением отнеслись к начислению НДФЛ, пишет «ФедералПресс». В этом случае россиянам будет выгодней вкладывать деньги в инвестиционные продукты, а не в ГПП.

Ранее сообщалось, что новая пенсионная система заработает с 2022 года. ГПП позволит россиянам оформить налоговый вычет в пределах 120 тысяч рублей, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.



