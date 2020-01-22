Новая пенсионная система заработает с 2022 года

Новая система пенсионных накоплений – так называемый гарантированный пенсионный план (ГПП) – в России может заработать с 2022 года. Об этом сообщил первый замглавы Центробанка РФ Сергей Швецов в ходе совещания комитета Госдумы, передает ТАСС.

Он уточнил, что готовый проект поступит на рассмотрение в Госдуму в начале осени 2020 года, передает Ura.ru.