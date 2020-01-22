Новая пенсионная система заработает с 2022 года
Новая система пенсионных накоплений – так называемый гарантированный пенсионный план (ГПП) – в России может заработать с 2022 года. Об этом сообщил первый замглавы Центробанка РФ Сергей Швецов в ходе совещания комитета Госдумы, передает ТАСС.
Он уточнил, что готовый проект поступит на рассмотрение в Госдуму в начале осени 2020 года, передает Ura.ru.
Проект ГПП был опубликован Минфином РФ в конце октября 2019 года. Новая система нацелена на то, чтобы мотивировать россиян самостоятельно копить на пенсию, отмечает телеканал «360».
Доктор экономических наук Андрей Гудков рассказал НСН, будут ли россияне вкладывать свои деньги в гарантированный пенсионный план (ГПП) и почему они удивятся, узнав о своих накоплениях по старой системе ОПС.
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