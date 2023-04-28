Россия обошла США по производству и экспорту минеральных удобрений
Россия обошла США по производству минеральных удобрений, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российской ассоциации производителей удобрений Андрея Гурьева.
По его словам, за последние 10 лет РФ нарастила производство всех видов удобрений на 40 процентов, теперь этот показатель составляет 55 млн тонн. В настоящее время РФ является крупнейшим производителем в мире после Китая. А по экспорту минеральных удобрений Россия занимает первое место.
Как отметил Гурьев, все это стало возможно благодаря инвестициям в отрасль.
Как сообщалось ранее, Россия готовит поставки удобрений в Кению и Нигерию, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru