Россия обошла США по производству и экспорту минеральных удобрений

По его словам, за последние 10 лет РФ нарастила производство всех видов удобрений на 40 процентов, теперь этот показатель составляет 55 млн тонн. В настоящее время РФ является крупнейшим производителем в мире после Китая. А по экспорту минеральных удобрений Россия занимает первое место.

Как отметил Гурьев, все это стало возможно благодаря инвестициям в отрасль.

Как сообщалось ранее, Россия готовит поставки удобрений в Кению и Нигерию, сообщает «Радиоточка НСН».

