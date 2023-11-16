Кабмин повысил квоты на вывоз минеральных удобрений на 2,2 млн тонн

«Постановление об этом подписано. Общий объем экспортной квоты превысит 18,5 миллиона тонн», — указали в правительстве.

Решение необходимо для вывоза производителями невостребованных остатков минеральных удобрений «при условии полного обеспечения потребностей внутреннего рынка».

Распределением объемов между экспортерами займется Минпромторг. Отмечается, что квоты не будут действуют для поставок удобрений в Абхазию и Южную Осетию.

Ранее кабмин упростил получение господдержки для льготников в рамках социальной газификации, процентное соотношение оплаты работ может быть изменено по договоренности с газораспределительной компанией, пишет «Свободная пресса».

