Путин: Крупные компании теперь могут не бояться работать в Крыму

Президент России Владимир Путин заявил, что крупным российским компаниям, в том числе банкам, больше нечего бояться и можно начинать работать в Крыму.

Российский глава также предложил продлить сроки реализации госпрограммы по развитию Крыма и Севастополя до 2027 года с перспективой до 2030 года. Путин добавил, что для этого должно быть предусмотрено финансирование.