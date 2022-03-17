Путин: Крупные компании теперь могут не бояться работать в Крыму

Президент России Владимир Путин заявил, что крупным российским компаниям, в том числе банкам, больше нечего бояться и можно начинать работать в Крыму.

Российский глава также предложил продлить сроки реализации госпрограммы по развитию Крыма и Севастополя до 2027 года с перспективой до 2030 года. Путин добавил, что для этого должно быть предусмотрено финансирование.

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Программа ранее была продлена до 2025 года.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что российские банки, попавшие под санкции, могут начать работать в Крыму. По его словам, теперь рисков нет, так как финансовые организации уже попали под санкции.


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