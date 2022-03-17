Путин: Крупные компании теперь могут не бояться работать в Крыму
Президент России Владимир Путин заявил, что крупным российским компаниям, в том числе банкам, больше нечего бояться и можно начинать работать в Крыму.
Российский глава также предложил продлить сроки реализации госпрограммы по развитию Крыма и Севастополя до 2027 года с перспективой до 2030 года. Путин добавил, что для этого должно быть предусмотрено финансирование.
Программа ранее была продлена до 2025 года.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что российские банки, попавшие под санкции, могут начать работать в Крыму. По его словам, теперь рисков нет, так как финансовые организации уже попали под санкции.
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