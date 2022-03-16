В Госдуме надеются, что попавшие под санкции банки начнут работать в Крыму

Российские банки, попавшие под санкции, могут начать работать в Крыму, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков во время пресс-конференции.

По его словам, теперь рисков нет, так как финансовые организации уже попали под санкции.

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Ранее, как отметил депутат, жители полуострова жаловались, что крупные российские финансовые организации не заходят в регион, передает ТАСС.

Аксаков выразил уверенность, что в будущем «так и произойдет».


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