В Госдуме надеются, что попавшие под санкции банки начнут работать в Крыму

Российские банки, попавшие под санкции, могут начать работать в Крыму, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков во время пресс-конференции.

По его словам, теперь рисков нет, так как финансовые организации уже попали под санкции.