«Правильное и своевременное». Путин оценил решение присоединить Крым

По его словам, чтобы понять это достаточно посмотреть на происходящее сейчас на Донбассе.

«Люди в Крыму и в Севастополе не дрогнули, сплотились и победили. Сделали свой свободный сознательный выбор быть вместе с Россией. Прошедшие годы убедительно доказали, насколько правильным и своевременным был этот выбор», - подчеркнул российский лидер.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что большая часть жителей полуострова поддерживает военную спецоперацию ВС РФ на Украине, сообщает RT.

