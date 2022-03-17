«Правильное и своевременное». Путин оценил решение присоединить Крым
Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение о воссоединении России и Крыма было правильным и своевременным, сообщает РИА Новости.
По его словам, чтобы понять это достаточно посмотреть на происходящее сейчас на Донбассе.
«Люди в Крыму и в Севастополе не дрогнули, сплотились и победили. Сделали свой свободный сознательный выбор быть вместе с Россией. Прошедшие годы убедительно доказали, насколько правильным и своевременным был этот выбор», - подчеркнул российский лидер.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что большая часть жителей полуострова поддерживает военную спецоперацию ВС РФ на Украине, сообщает RT.
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