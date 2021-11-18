«Запасайтесь деньгами»: Экономист оценил признание Набиуллиной по инфляции
Инфляция в России растет в том числе и из-за неверных решений Центробанка по ключевой ставке, заявил бизнесмен Дмитрий Потапенко.
Центробанк не готов к реальным мерам по стабилизации российской экономики, заявил предприниматель Дмитрий Потапенко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина признала, что в России продовольственная инфляция достигла двузначных показателей. «У нас инфляция была низкой, но не так долго — всего четыре года. Сейчас она в два раза выше нашей цели, а продовольственная инфляция, к сожалению, уже двузначная», - рассказала Набиуллина на выступлении в Госдуме.
«То, что Эльвира Сахипзадовна говорит об инфляции, ни в коей мере не означает, что она признала свою ответственность и ответственность Центрального банка за этот процесс. Она просто констатирует факт. Я вас уверяю, что скоро будет дезавуация этих заявлений с появлением "реального" виновника в виде какой-нибудь торговой сети, не связанной с государством. Хотя любой сколько-нибудь понимающий причинно-следственные связи экономист скажет, что всё определяется в том числе и ключевой ставкой, которую Центробанк повышает изо дня в день и сушит экономику со страшной силой. Замедление инфляции в новом году исключено как класс. То, чем занимается холдинг под названием ЦБ, это загон мелкого, крупного и среднего бизнеса в абсолютную кабалу. Наши сограждане уже должны 24 триллиона финансовой системе. Восстановить это возможно, но только методами, диаметрально противоположными тем, которыми руководствуется Центробанк», - рассказал предприниматель.
Ранее замглавы думского комитета по экономической политике Михаил Делягин в интервью «Радиоточке НСН» посоветовал россиянам запасаться продуктами. Но, по мнению Потапенко, в текущих условиях даже это не спасет от повышенных трат.
«Михаил, конечно, хороший человек, и он дает классный совет, но, к сожалению, запасаться нечем, и нет таких долгоиграющих продуктов, которые можно запасти. Это технически нереализуемо. Цены будут расти, и у россиян с каждым днем будет всё меньше и меньше шансов на покупку тех или иных продуктов питания. Запасаться надо дополнительной работой, чтобы получить больше денег», - завершил разговор на печальной ноте бизнесмен.
Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель Союза потребителей России Петр Шелищ назвал верными слова, что Набиуллиной о том, что инфляция растет из-за чрезмерного потребления граждан, однако напомнил, что Центробанк должен бороться с этим другими методами.
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