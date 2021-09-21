Путин заявил, что российская экономика восстановилась после пандемии

Президент России Владимир Путин заявил, что спад в экономике, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолён, сообщает пресс-служба Кремля.

На совещании по экономическим вопросам российский лидер отметил, что российская экономика восстановилась «несмотря на общую нестабильную ситуацию и сложные процессы на мировых рынках».

«Совсем недавно мы ещё говорили «в целом восстановилась» – сегодня можно уже сказать, что восстановилась», - подчеркнул глава государства.

Президент также добавил, что теперь необходимо сформировать модель устойчивого экономического развития, максимально широко охватывающую отрасли и регионы страны.

Ранее Владимир Путин во время онлайн-встречи с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой поблагодарил россиян за доверие и активную явку на выборы, сообщает RT.