Путин заявил, что российская экономика восстановилась после пандемии
Президент России Владимир Путин заявил, что спад в экономике, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолён, сообщает пресс-служба Кремля.
На совещании по экономическим вопросам российский лидер отметил, что российская экономика восстановилась «несмотря на общую нестабильную ситуацию и сложные процессы на мировых рынках».
«Совсем недавно мы ещё говорили «в целом восстановилась» – сегодня можно уже сказать, что восстановилась», - подчеркнул глава государства.
Президент также добавил, что теперь необходимо сформировать модель устойчивого экономического развития, максимально широко охватывающую отрасли и регионы страны.
Ранее Владимир Путин во время онлайн-встречи с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой поблагодарил россиян за доверие и активную явку на выборы, сообщает RT.
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