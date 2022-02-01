Премьер Венгрии Орбан поблагодарил Путина за заключение соглашения с «Газпромом»

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он поблагодарил российского лидера за ранее подписанные договоры с «Газпромом», отметив важность заключения долгосрочных контрактов с учётом газового кризиса в Европе.

Президент РФ, в свою очередь, отметил, что заключённые в прошлом году соглашения, действующие до 2036 года, являются, прежде всего, результатом работы венгерского премьера.

«Важно и то, что сегодня Венгрия покупает российский газ в пять раз дешевле, чем рыночная цена в Европе», - подчеркнул Путин.

Ранее российская компания «Газпром» и Венгрия договорились о поставках газа до конца 2036 года, в течение 15 лет Будапешт будет получать ежегодно 4,5 миллиарда кубометров газа.