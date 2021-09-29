Премьер Венгрии Орбан ответил на претензии Киева из-за контракта с «Газпромом»
Венгрия – суверенная страна и она сама будет решать, у кого покупать газ и каким путем его получать. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции в чешском городе Усти-над-Лабем. Так он ответил на вопрос журналиста насчет реакции Киева в связи с заключением нового договора между «Газпромом» и Венгрией на поставку газа в обход Украины.
«Мы выбираем тот маршрут, который обеспечит нам наибольшую безопасность. И никто нам в этом не может советовать», - передает слова венгерского лидера РИА Новости.
По условиям контракта с «Газпромом» венгерская сторона будет получать 4,5 миллиарда кубометров газа в год на протяжении всего срока соглашения. Из них 3,5 миллиарда поступят через Сербию и миллиард — через Австрию.
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