Премьер Венгрии Орбан ответил на претензии Киева из-за контракта с «Газпромом»

«Мы выбираем тот маршрут, который обеспечит нам наибольшую безопасность. И никто нам в этом не может советовать», - передает слова венгерского лидера РИА Новости.

По условиям контракта с «Газпромом» венгерская сторона будет получать 4,5 миллиарда кубометров газа в год на протяжении всего срока соглашения. Из них 3,5 миллиарда поступят через Сербию и миллиард — через Австрию.

