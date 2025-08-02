Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
Ученый из Гарварда Ави Лёб заявил, что таинственный межзвездный объект, который пролетает через Солнечную систему, достигнет Земли уже в этом году. Слова ученого приводит издание Daily Mail.
По его словам, это произойдет в период с 21 ноября по 5 декабря 2025 года.
Кроме того, как говорит Лёб, объект может оказаться инопланетным кораблем. Если это так, то он может нести зонд или даже оружие, отмечает ученый. Предполагается, что этот объект достигает очень большого размера, что необычно для тела, прилетающего из-за пределов Солнечной системы.
Ранее стало известно, что астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной в 2032 году, что приведет к выбросу до 100 тысяч тонн лунной породы и создаст потенциальную угрозу для орбитальных спутников Земли и возможной лунной инфраструктуры, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru