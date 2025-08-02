В ЮАР спасают носорогов от браконьеров с помощью радиоактивных веществ

В Африке спасают носорогов от браконьеров, вводя в рог микроскопические дозы радиации, передает ВВС.

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Метод разработали местные ученые совместно с ядерной отраслью и природоохранными организациями.

Отмечается, что такие дозы радиации не вредят животным, однако их будет видно на сканерах в аэропортах. Таким образом, браконьеры не смогут провести рог через границу.

Пилотное исследование, в котором приняли участие 20 особей, подтвердило, что радиоактивные изотопы безопасны для носорогов.

Ранее вице-президент общественного объединения «Московское общество защиты животных», зоозащитник Кирилл Горячев заявил НСН, что государство никак не регулирует сферу помощи диким животным, поэтому новый закон поможет установить четкие правила.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:АфрикаДикие Животные

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