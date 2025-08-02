В ЮАР спасают носорогов от браконьеров с помощью радиоактивных веществ
В Африке спасают носорогов от браконьеров, вводя в рог микроскопические дозы радиации, передает ВВС.
Метод разработали местные ученые совместно с ядерной отраслью и природоохранными организациями.
Отмечается, что такие дозы радиации не вредят животным, однако их будет видно на сканерах в аэропортах. Таким образом, браконьеры не смогут провести рог через границу.
Пилотное исследование, в котором приняли участие 20 особей, подтвердило, что радиоактивные изотопы безопасны для носорогов.
Ранее вице-президент общественного объединения «Московское общество защиты животных», зоозащитник Кирилл Горячев заявил НСН, что государство никак не регулирует сферу помощи диким животным, поэтому новый закон поможет установить четкие правила.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ЮАР спасают носорогов от браконьеров с помощью радиоактивных веществ
- Ангар с сеном сгорел в Пермском крае из-за подростка с петардами
- Мошенники начали выдавать себя за сотрудников военкоматов
- Народный артист России Иван Краско попал в реанимацию
- Роман Васильев снимется в продолжении сериала «Ира»
- В течение суток на Солнце было зафиксировано 15 вспышек
- Asti, Арбенина, Zoloto: В «МТС Live» назвали самые популярные концерты 2025 года
- Россияне стали чаще ходить на концерты артистов 1980-90-х годов
- Пожар начался в промзоне в районе Запорожской АЭС из-за удара дрона ВСУ
- Трамп распорядился уволить главу Бюро трудовой статистики США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru