Рэпер Tyga тайно прилетел в Россию, чтобы выступить на свадьбе в Екатеринбурге

По данным СМИ, артист тайно прилетел в Россию, чтобы 1 августа выступить на свадьбе сына миллиардера и основателя «Русской медной компании» Игоря Алтушкина.

Гонорар рэпера обошелся в 64 миллиона рублей (800 тысяч долларов). Tyga с командой заселился в самый дорогой отель Екатеринбурга Hyatt и катался по городу на «Мерседесе» G-класса.

Помимо Tyga выступить на свадьбе Алтушкина пригласили армянского исполнителя Xcho. Среди гостей были замечены Михаил Галустян, Александр Ревва с женой, комик Роман Постовалов. По оценкам экспертов, праздник для наследника обошелся бизнесмену в 100 миллионов рублей.

После выступления на свадьбе в Екатеринбурге Tyga вылетел в Москву. Как отмечается Telegram-канал «Радиоточка НСН», у рэпера запланирован концерт в ресторане «Речной».

