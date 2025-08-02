Рэпер Tyga тайно прилетел в Россию, чтобы выступить на свадьбе в Екатеринбурге

Американский рэп-исполнитель Tyga (настоящее имя Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) выступил на закрытой вечеринке в Екатеринбурге, пишет Telegram-канал Mash.

В индустрии раскрыли условия августовского концерта рэпера Tyga в ресторане в Москве

По данным СМИ, артист тайно прилетел в Россию, чтобы 1 августа выступить на свадьбе сына миллиардера и основателя «Русской медной компании» Игоря Алтушкина.

Гонорар рэпера обошелся в 64 миллиона рублей (800 тысяч долларов). Tyga с командой заселился в самый дорогой отель Екатеринбурга Hyatt и катался по городу на «Мерседесе» G-класса.

Помимо Tyga выступить на свадьбе Алтушкина пригласили армянского исполнителя Xcho. Среди гостей были замечены Михаил Галустян, Александр Ревва с женой, комик Роман Постовалов. По оценкам экспертов, праздник для наследника обошелся бизнесмену в 100 миллионов рублей.

После выступления на свадьбе в Екатеринбурге Tyga вылетел в Москву. Как отмечается Telegram-канал «Радиоточка НСН», у рэпера запланирован концерт в ресторане «Речной».

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ФОТО: ТАСС
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