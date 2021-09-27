Венгрия и «Газпром» подписали 15-летний контракт на поставку газа
Российская компания «Газпром» и Венгрия договорились о поставках газа до конца 2036 года, сообщает РИА Новости.
Соглашение было подписано в Будапеште, на церемонии присутствовали гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и глава венгерского МИД Петер Сийярто.
По новому договору, который вступит в силу 1 октября, в течение 15 лет Венгрия будет получать ежегодно 4,5 миллиарда кубометров газа. Голубое топливо будет поставляться в обход Украины - через Сербию и Австрию.
Ранее в МИД Украины заявили, что украинские власти разочарованы решением Венгрии подписать с «Газпромом» контракт на поставку газа, сообщает RT.
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