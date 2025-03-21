Премьер Бельгии считает конфискацию замороженных активов РФ «актом войны»

Конфискация Евросоюзом $210 млрд замороженных российских активов будет расценена как «акт войны» и повлечет за собой серьезные последствия. Так считает премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

По его словам, «если ты забираешь у кого-то €200 млрд, то наступают последствия», передает Politico.

Бельгийский премьер считает, что нельзя просто «представить замороженные и заблокированные активы как маленькую копилку <...>, которую можно просто разбить молотком, а затем достать деньги и потратить их на что угодно». По его мнению, это не так просто.