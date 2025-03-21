Премьер Бельгии считает конфискацию замороженных активов РФ «актом войны»

Конфискация Евросоюзом $210 млрд замороженных российских активов будет расценена как «акт войны» и повлечет за собой серьезные последствия. Так считает премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

По его словам, «если ты забираешь у кого-то €200 млрд, то наступают последствия», передает Politico.

Бельгийский премьер считает, что нельзя просто «представить замороженные и заблокированные активы как маленькую копилку <...>, которую можно просто разбить молотком, а затем достать деньги и потратить их на что угодно». По его мнению, это не так просто.

Британский премьер назвал сложной конфискацию замороженных российских активов

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили после начала боевых действий на Украине российские активы в размере примерно $300 млрд. Большая часть из этой суммы находится в Европе, в том числе $210 млрд - на международной площадке Euroclear в Бельгии.

Евросоюз продолжит удерживать замороженные российские активы. Об этом говорится в итоговом документе саммита объединения. Встреча лидеров ЕС прошла 20-21 марта в Брюсселе.

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ФОТО: РИА Новости
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