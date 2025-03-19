Британский премьер назвал сложной конфискацию замороженных российских активов

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что вопрос конфискации замороженных российских активов остается сложным и требует координации с союзниками. Об этом он сообщил в ходе выстуления в парламенте.

По словам премьера, Лондон продолжает изучать возможные правовые и политические механизмы для реализации подобных мер, однако окончательное решение пока не принято. Стармер подчеркнул, что Великобритания ведёт консультации с партнёрами по этому вопросу.