Британский премьер назвал сложной конфискацию замороженных российских активов
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что вопрос конфискации замороженных российских активов остается сложным и требует координации с союзниками. Об этом он сообщил в ходе выстуления в парламенте.
По словам премьера, Лондон продолжает изучать возможные правовые и политические механизмы для реализации подобных мер, однако окончательное решение пока не принято. Стармер подчеркнул, что Великобритания ведёт консультации с партнёрами по этому вопросу.
После начала российской военной операции на Украине Европейский союз и страны G7 заблокировали почти 300 миллиардов евро российских валютных резервов.
Более 200 миллиардов из них находятся в ЕС — в основном на счетах бельгийской клиринговой системы Euroclear, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белгородской области пресекли работу сим-фермы телефонных мошенников
- Британский премьер назвал сложной конфискацию замороженных российских активов
- Суд в Кишиневе дал 12 лет депутату, получившему гражданство России
- Начальника радиотехнической службы ВМФ РФ арестовали по делу о взятке
- МЧС: 6,5 тысяч человек размещены в ПВР Курской области
- Трамп рассказал, что в течение часа разговаривал с Зеленским
- Порошенко заявил, что его пригласили в США на «встречи высокого уровня»
- СМИ: Путин вышел победителем из телефонных переговоров с Трампом
- Путин поздравил певицу Бабкину с 75-летием
- Число активных пользователей Telegram в месяц превысило 1 млрд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru