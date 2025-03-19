Британский премьер назвал сложной конфискацию замороженных российских активов

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что вопрос конфискации замороженных российских активов остается сложным и требует координации с союзниками. Об этом он сообщил в ходе выстуления в парламенте.

По словам премьера, Лондон продолжает изучать возможные правовые и политические механизмы для реализации подобных мер, однако окончательное решение пока не принято. Стармер подчеркнул, что Великобритания ведёт консультации с партнёрами по этому вопросу.

Канада направила Украине доходы от замороженных российских активов

После начала российской военной операции на Украине Европейский союз и страны G7 заблокировали почти 300 миллиардов евро российских валютных резервов.

Более 200 миллиардов из них находятся в ЕС — в основном на счетах бельгийской клиринговой системы Euroclear, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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