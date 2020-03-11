Предсказатель кризиса 2008 года предрек миру экономическую катастрофу

Экономист Джесси Коломбо, который в свое время предсказал мировой экономический кризис 2008 года, предупредил о надвигающейся на мир экономической катастрофе. По мнению аналитика, грядущий кризис будет на порядок серьезнее предыдущего The Independent.

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Коломбо ранее разглядел надувшийся пузырь на американском рынке недвижимости, который обернулся кризисом 12 лет назад. По мнению экономиста, сейчас в мире существует сразу несколько таких пузырей.

Масла в огонь, по мнению Коломбо, подливает распространяющийся по миру коронавирус, а также затяжной спад в мировой экономике, который начался задолго до эпидемии.

Также в числе причин называется кризис на нефтяном рынке, ставший следствием нежелания России, а затем Саудовской Аравии снижать объемы добычи.

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