Предсказатель кризиса 2008 года предрек миру экономическую катастрофу

Коломбо ранее разглядел надувшийся пузырь на американском рынке недвижимости, который обернулся кризисом 12 лет назад. По мнению экономиста, сейчас в мире существует сразу несколько таких пузырей.

Масла в огонь, по мнению Коломбо, подливает распространяющийся по миру коронавирус, а также затяжной спад в мировой экономике, который начался задолго до эпидемии.

Также в числе причин называется кризис на нефтяном рынке, ставший следствием нежелания России, а затем Саудовской Аравии снижать объемы добычи.

