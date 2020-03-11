Предсказатель кризиса 2008 года предрек миру экономическую катастрофу
Экономист Джесси Коломбо, который в свое время предсказал мировой экономический кризис 2008 года, предупредил о надвигающейся на мир экономической катастрофе. По мнению аналитика, грядущий кризис будет на порядок серьезнее предыдущего The Independent.
Коломбо ранее разглядел надувшийся пузырь на американском рынке недвижимости, который обернулся кризисом 12 лет назад. По мнению экономиста, сейчас в мире существует сразу несколько таких пузырей.
Масла в огонь, по мнению Коломбо, подливает распространяющийся по миру коронавирус, а также затяжной спад в мировой экономике, который начался задолго до эпидемии.
Также в числе причин называется кризис на нефтяном рынке, ставший следствием нежелания России, а затем Саудовской Аравии снижать объемы добычи.
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