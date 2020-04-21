В «Независимом топливном союзе» предрекли закрытия АЗС

Председатель правления «Независимого топливного союза» Григорий Баженов в эфире НСН объяснил, почему у нефтяников возник такой дисбаланс.

«У нас потребление резко просело — объёмы продаж на заправках упали на 30-70%. На мой взгляд это не предел, это только начало. Безусловно, это повлияло и на внутреннюю цену на биржевом рынке. При этом из-за того, что у нас на внутренний рынок просто непомерная налоговая нагрузка, каждая отгруженная на внутренний рынок тонна влечёт за собой убытки для нефтяных компаний, убытки для сегмента переработки. У нас помимо акциза (12,5 тысяч рублей для бензина) и НДС в размере 20% сейчас есть ещё выплаты по демпфирующему механизму. Он был создан для того, чтобы сглаживать цены на внутреннем рынке, и изначально он функционировал как компенсация для нефтяных компаний за отгрузки на внутренний рынок, поскольку подавляющее время у нас экспорт был более выгоден, чем отгрузки внутри страны. А учитывая, что у нас страна экспортоориентированная и основные поставщики на внутреннем рынке — экспортёры, то они свою экономику сравнивали со значением экспортной альтернативы. Сегодня ситуация уникальная. Демпфирующий механизм рассчитывался в коридоре цен на нефть и нефтепродукты от 30 до 70 долларов за баррель. Сегодня мы вышли за этот коридор, и демпфер стал работать как дополнительный налог. Сегодня он даже выше, чем платёж по акцизу. Сегодня за тонну АИ-92 нефтекомпании платят 17 тысяч рублей», - рассказал эксперт.

Что касается розничных цен на АЗС, то бензин, по сути, не подешевел, говорит Баженов. Колебания в несколько копеек он назвал незначительными корректировками. И даже несмотря на неплохую по нынешним временам маржинальность, ряд автозаправок может закрыться, прогнозирует он.

«Сейчас нефтяная отрасль по всем фронтам находится в очень сложных, рискованных условиях. Когда объём продаж упал на 50% - и это не предел - безусловно, даже хорошая относительно прошлых периодов маржинальность его не компенсирует. Надо понимать, что у нас топливный рынок уже несколько лет живёт в сложных условиях. Убытки 2018 года компании за 2019 год компании не оправдали, в лучшем случае вышли в ноль. А сейчас всё сыпется. Запас прочности не безграничен. Все заправки не закроются, но риск, что в отдельных местностях отдельные АЗС могут закрыться, существует. Учитывая географию нашей страны, могут прекратить работу самые уязвимые заправки, которые снабжают небольшие населённые пункты», - сказал собеседник НСН.

По оценкам экспертов «Аналитики товарных рынков», и эта маржинальность — ненадолго. Уже в мае оптовые цены на бензин подрастут за счёт планируемых простоев НПЗ, а значит, уменьшения предложения.

