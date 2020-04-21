В «Независимом топливном союзе» предрекли закрытия АЗС
Эффект от снижения оптовых цен на бензин не покроет выпадающие доходы из-за снижения спроса на топливо, заявил в эфире НСН председатель правления «Независимого топливного союза» Григорий Баженов.
Российские нефтяники продают бензин операторам АЗС себе в убыток, пишет РБК со ссылкой на экспертов «Аналитики товарных рынков». На прошлой неделе тонна бензина АИ-92 тонны на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже подешевела на 11%, и в понедельник стоила 35,77 тысячи рублей. Это меньше, чем издержки нефтяников на тонну на данный момент, превышающие 38 тысяч рублей за тонну. Как отмечают специалисты, благодаря снижению оптовых цен растёт маржинальность бизнеса на АЗС.
Председатель правления «Независимого топливного союза» Григорий Баженов в эфире НСН объяснил, почему у нефтяников возник такой дисбаланс.
«У нас потребление резко просело — объёмы продаж на заправках упали на 30-70%. На мой взгляд это не предел, это только начало. Безусловно, это повлияло и на внутреннюю цену на биржевом рынке. При этом из-за того, что у нас на внутренний рынок просто непомерная налоговая нагрузка, каждая отгруженная на внутренний рынок тонна влечёт за собой убытки для нефтяных компаний, убытки для сегмента переработки. У нас помимо акциза (12,5 тысяч рублей для бензина) и НДС в размере 20% сейчас есть ещё выплаты по демпфирующему механизму. Он был создан для того, чтобы сглаживать цены на внутреннем рынке, и изначально он функционировал как компенсация для нефтяных компаний за отгрузки на внутренний рынок, поскольку подавляющее время у нас экспорт был более выгоден, чем отгрузки внутри страны. А учитывая, что у нас страна экспортоориентированная и основные поставщики на внутреннем рынке — экспортёры, то они свою экономику сравнивали со значением экспортной альтернативы. Сегодня ситуация уникальная. Демпфирующий механизм рассчитывался в коридоре цен на нефть и нефтепродукты от 30 до 70 долларов за баррель. Сегодня мы вышли за этот коридор, и демпфер стал работать как дополнительный налог. Сегодня он даже выше, чем платёж по акцизу. Сегодня за тонну АИ-92 нефтекомпании платят 17 тысяч рублей», - рассказал эксперт.
Что касается розничных цен на АЗС, то бензин, по сути, не подешевел, говорит Баженов. Колебания в несколько копеек он назвал незначительными корректировками. И даже несмотря на неплохую по нынешним временам маржинальность, ряд автозаправок может закрыться, прогнозирует он.
«Сейчас нефтяная отрасль по всем фронтам находится в очень сложных, рискованных условиях. Когда объём продаж упал на 50% - и это не предел - безусловно, даже хорошая относительно прошлых периодов маржинальность его не компенсирует. Надо понимать, что у нас топливный рынок уже несколько лет живёт в сложных условиях. Убытки 2018 года компании за 2019 год компании не оправдали, в лучшем случае вышли в ноль. А сейчас всё сыпется. Запас прочности не безграничен. Все заправки не закроются, но риск, что в отдельных местностях отдельные АЗС могут закрыться, существует. Учитывая географию нашей страны, могут прекратить работу самые уязвимые заправки, которые снабжают небольшие населённые пункты», - сказал собеседник НСН.
По оценкам экспертов «Аналитики товарных рынков», и эта маржинальность — ненадолго. Уже в мае оптовые цены на бензин подрастут за счёт планируемых простоев НПЗ, а значит, уменьшения предложения.
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