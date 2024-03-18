«Право на сбыт»: «Российская полка» будет конкурировать с зарубежными брендами
Отечественные бренды нуждаются в дополнительных мерах поддержки со стороны государства на фоне повышенной конкуренции с иностранными производителями, считают эксперты НСН.
Появление «российской полки» в магазинах поможет государству продвинуть отечественные товары в условиях конкуренции с зарубежным брендами, объяснил НСН вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов. В свою очередь вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Максим Третьяков добавил, что расширение рынка позволило бы российским компаниям снизить стоимость продукции для потребителя.
Минпромторг, Минфин, Роспатент, Роспотребнадзор, Минюст и Минэкономразвития поддержали законопроект о «российской полке». Против выступила только ФАС — новые правила могут подтолкнуть цены на товары, считают в службе. Однако, по словам Ульянова, при должном подходе к нормативно-правовой базе недобросовестной конкуренции можно избежать.
«Цель проекта — продвинуть российские товары, которые нередко весьма слабо представлены в рознице. Пока в сбыте преобладают иностранные бренды из дружественных стран и марки, которые в 2022-2023 годах «внезапно» стали российскими. Это усиливает конкуренцию с российскими компаниями. Государство имеет безоговорочное право на обеспечение гарантированного сбыта отечественной продукции. Опасения ФАС, вероятно, обусловлены тем, что такой проект может привести к монопольному увеличению цен на отечественную продукцию и вытеснению других производителей. Но такой «сценарий» возможен, если реализация проекта не будет сопровождаться надлежащей нормативно-правовой базой, исключающей недобросовестную конкуренцию», - сообщил он.
Схожую точку зрения высказал в беседе с НСН и Максим Третьяков, предположив, что российские производители для успешного развития нуждаются в большем объеме сбыта.
«Одной из основных проблем российской обрабатывающей промышленности является узость внутреннего рынка. Это касается как самолетов и ракет, так и крупы и консервов. Это порочный круг. Нет объемов – высокая себестоимость. Высокая себестоимость – высокая цена. Любое увеличение внутреннего спроса – однозначный плюс. Я понимаю позицию ФАС – они всегда на страже картельных соглашений, могут предполагать, что цены на российской полке будут несколько выше, чем на аналогичные товары. Но я считаю, что это оправданные издержки, поддерживаю инициативу, поскольку российская полка – не сто процентов полки», - заявил собеседник НСН.
Ранее представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов в разговоре с «Радиоточкой НСН» сказал, что рынок бытовой техники и электроники, не нуждается в дополнительной «российской полке», поскольку торговые сети «с удовольствием» берут отечественные товары.
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