«Право на сбыт»: «Российская полка» будет конкурировать с зарубежными брендами

Минпромторг, Минфин, Роспатент, Роспотребнадзор, Минюст и Минэкономразвития поддержали законопроект о «российской полке». Против выступила только ФАС — новые правила могут подтолкнуть цены на товары, считают в службе. Однако, по словам Ульянова, при должном подходе к нормативно-правовой базе недобросовестной конкуренции можно избежать.

«Цель проекта — продвинуть российские товары, которые нередко весьма слабо представлены в рознице. Пока в сбыте преобладают иностранные бренды из дружественных стран и марки, которые в 2022-2023 годах «внезапно» стали российскими. Это усиливает конкуренцию с российскими компаниями. Государство имеет безоговорочное право на обеспечение гарантированного сбыта отечественной продукции. Опасения ФАС, вероятно, обусловлены тем, что такой проект может привести к монопольному увеличению цен на отечественную продукцию и вытеснению других производителей. Но такой «сценарий» возможен, если реализация проекта не будет сопровождаться надлежащей нормативно-правовой базой, исключающей недобросовестную конкуренцию», - сообщил он.