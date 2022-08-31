Правительство запретило вывозить из РФ лом драгоценных металлов

Согласно постановлению, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, запрет будет действовать с 1 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года включительно.

В документе говорится, что временный запрет касается «отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов ..., являющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ».

Ранее кабмин РФ объявил о вводе квот на экспорт макулатуры, ограничения будут действовать с 3 сентября по 3 декабря 2022 года.