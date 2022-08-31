Правительство запретило вывозить из РФ лом драгоценных металлов
Правительство России ввело запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов, сообщает пресс-служба кабмина.
Согласно постановлению, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, запрет будет действовать с 1 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года включительно.
В документе говорится, что временный запрет касается «отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов ..., являющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ».
Ранее кабмин РФ объявил о вводе квот на экспорт макулатуры, ограничения будут действовать с 3 сентября по 3 декабря 2022 года.
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