Гарвард лишили права принимать иностранных студентов
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм объявила об отзыве аккредитации Гарвардского университета в рамках Программы студенческих и обменных виз, что лишает вуз права принимать иностранных студентов.
«Пишу, чтобы уведомить вас о том, что, начиная с настоящего момента, аккредитация Гарвардского университета в Программе студенческих и обменных визитов отозвана», — сказано в сообщении.
В своем заявлении она подчеркнула, что с этого момента все иностранные студенты, обучающиеся в Гарварде, обязаны перевестись в другие высшие учебные заведения, чтобы сохранить свой визовый статус.
Решение министерства означает, что Гарвард утратил возможность участвовать в программе, обеспечивающей международным студентам законное обучение в США, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru