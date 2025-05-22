Гарвард лишили права принимать иностранных студентов

В своем заявлении она подчеркнула, что с этого момента все иностранные студенты, обучающиеся в Гарварде, обязаны перевестись в другие высшие учебные заведения, чтобы сохранить свой визовый статус.

Решение министерства означает, что Гарвард утратил возможность участвовать в программе, обеспечивающей международным студентам законное обучение в США, передает «Радиоточка НСН».

