Кандидат в президенты Польши пообещал не отправлять на Украину солдат

По словам Навроцкого, Польша обязана исполнять обязательства в рамках Североатлантического альянса, однако он напомнил, что Украина не входит в состав НАТО.

Вместе с тем Навроцкий пообещал направить по завершении конфликта польских предпринимателей на Украину, подчеркнув, что Польша должна приложить основные усилия для восстановления соседней страны.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заверил, что Польша не будет направлять своих военных на Украину. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

