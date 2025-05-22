Кандидат в президенты Польши пообещал не отправлять на Украину солдат
Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий пообещал не отправлять на Украину военнослужащих, даже если того потребует президент США Дональд Трамп, сообщило РИА Новости.
По словам Навроцкого, Польша обязана исполнять обязательства в рамках Североатлантического альянса, однако он напомнил, что Украина не входит в состав НАТО.
Вместе с тем Навроцкий пообещал направить по завершении конфликта польских предпринимателей на Украину, подчеркнув, что Польша должна приложить основные усилия для восстановления соседней страны.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заверил, что Польша не будет направлять своих военных на Украину. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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