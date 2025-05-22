СМИ: Израиль пытался ликвидировать нового лидера военного крыла ХАМАС

Израильские силы нанесли авиаудар по подземному объекту в районе Европейской больницы в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, предполагаемой целью которого был глава военного крыла ХАМАС Мухаммад Синвар. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, удар был нанесен в момент встречи Синвара с командованием группировки, однако информация о его гибели пока не подтверждена.

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Атака, как утверждается, произошла в ходе совещания, на котором обсуждались возможные условия прекращения огня с Израилем. Израильская телекомпания Kan также подтвердила авиаудар, указав, что целью операции был именно Синвар.

Мухаммад Синвар занял пост главы военного крыла ХАМАС после ликвидации своего брата Яхьи Синвара, убитого израильскими силами в октябре 2024 года в южной части Газы. Израильские военные пока не комментировали исход операции. ХАМАС официально не подтвердил местонахождение Синвара и возможные потери в результате удара, передает «Радиоточка НСН».

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