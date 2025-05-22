СМИ: Израиль пытался ликвидировать нового лидера военного крыла ХАМАС

Израильские силы нанесли авиаудар по подземному объекту в районе Европейской больницы в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, предполагаемой целью которого был глава военного крыла ХАМАС Мухаммад Синвар. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, удар был нанесен в момент встречи Синвара с командованием группировки, однако информация о его гибели пока не подтверждена.