IMAX запретила показ российских фильмов на своем оборудовании

Компания IMAX запретила российским кинотеатрам показывать фильмы в своем формате. Об этом рассказал генеральный директор объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин в интервью РБК.

По словам специалиста, проектор может «показать любой фильм», пишет РИА ФАН.

IMAX покинула Россию

«Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате - "Движение вверх", "Сталинград" - сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата», — рассказал эксперт.

Васясин отметил, что ушедшей с российского рынка IMAX грозят судебные разбирательства, если компания не вернется в РФ и не отменит запрет на использование оборудования.

«У нас очень жесткий контракт с ними [IMAX], по которому они обязаны здесь работать. Если до конца текущего года они про этот контракт не вспомнят, будет суд», — заключил Васясин.

Канадская корпорация IMAX, которая предоставляла российским кинотеатрам широкоформатные фильмы, прекратила деятельность в РФ с 1 июня, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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