Сенат США заявил о готовности утвердить новые санкции против России

Если со стороны России не последует серьезного предложения о немедленном прекращении огня в зоне специальной военной операции на Украине, Сенат США готов утвердить новые антироссийские санкции. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на лидера большинства в Сенате Джона Тьюна.

Рубио допустил ужесточение санкций против России

По мнению сенатора, подобные меры подтолкнут Россию к переговорам.

Кроме того, сенатор Джин Шахин отметил, что уже на следующей неделе может быть принят законопроект о санкциях. В частности, документ предполагает пошлины в размере 500% на импортируемые из покупающих российскую нефть стран товары.

Ранее глава американского Госдепартамента Марко Рубио также заявил, что власти США в какой-то момент могут принять решение об ужесточении санкций против России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Flickr // Sebastian Vital
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