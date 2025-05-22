Сенат США заявил о готовности утвердить новые санкции против России

По мнению сенатора, подобные меры подтолкнут Россию к переговорам.

Кроме того, сенатор Джин Шахин отметил, что уже на следующей неделе может быть принят законопроект о санкциях. В частности, документ предполагает пошлины в размере 500% на импортируемые из покупающих российскую нефть стран товары.

Ранее глава американского Госдепартамента Марко Рубио также заявил, что власти США в какой-то момент могут принять решение об ужесточении санкций против России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

