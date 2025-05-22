Сенат США заявил о готовности утвердить новые санкции против России
Если со стороны России не последует серьезного предложения о немедленном прекращении огня в зоне специальной военной операции на Украине, Сенат США готов утвердить новые антироссийские санкции. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на лидера большинства в Сенате Джона Тьюна.
По мнению сенатора, подобные меры подтолкнут Россию к переговорам.
Кроме того, сенатор Джин Шахин отметил, что уже на следующей неделе может быть принят законопроект о санкциях. В частности, документ предполагает пошлины в размере 500% на импортируемые из покупающих российскую нефть стран товары.
Ранее глава американского Госдепартамента Марко Рубио также заявил, что власти США в какой-то момент могут принять решение об ужесточении санкций против России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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