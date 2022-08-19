Правительство России введет квоту на экспорт макулатуры

«Установлены временные квоты на вывоз макулатуры. Ограничения на экспорт макулатуры будут действовать с 3 сентября по 3 декабря 2022 года», — говорится в сообщении в Telegram-канале кабмина.

Минпромторг до 31 августа распределит объемы квот между экспортерами. Отмечается, что решение правительства направлено на поддержку производителей картонной тары, которые используют макулатуру как основное сырье, и недопущение дефицита на внутреннем рынке.

