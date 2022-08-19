Правительство России введет квоту на экспорт макулатуры
Россия введет квоту на экспорт макулатуры в размере 30 тысяч тонн, ограничения вступят в действие с 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
«Установлены временные квоты на вывоз макулатуры. Ограничения на экспорт макулатуры будут действовать с 3 сентября по 3 декабря 2022 года», — говорится в сообщении в Telegram-канале кабмина.
Минпромторг до 31 августа распределит объемы квот между экспортерами. Отмечается, что решение правительства направлено на поддержку производителей картонной тары, которые используют макулатуру как основное сырье, и недопущение дефицита на внутреннем рынке.
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