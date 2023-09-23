Правительство запретило госзакупку иностранных вакуумных пробирок для крови
Правительство России ограничило госзакупку зарубежных вакуумных пробирок для взятия образцов крови, следует из утвержденного правительством документа, который разработало Министерство промышленности и торговли РФ, пишет ТАСС.
В ведомстве разъяснили, что этот запрет связан с увеличением производственных мощностей отечественных производителей. Соответствующее постановление правительства позволит расширить производственный потенциал российских предприятий и вывести на рынки отечественную продукцию по доступным ценам, уверены в министерстве.
Ранее президент РФ Владимир Путин до 1 октября 2024 года срок запретил «Газпрому» покупать газ и услуги у совместных предприятий (СП) с австрийской и германской компаниями OMV и Wintershall Dea, если цена будет выше установленной российским кабмином, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru