Правительство запретило госзакупку иностранных вакуумных пробирок для крови

В ведомстве разъяснили, что этот запрет связан с увеличением производственных мощностей отечественных производителей. Соответствующее постановление правительства позволит расширить производственный потенциал российских предприятий и вывести на рынки отечественную продукцию по доступным ценам, уверены в министерстве.

Ранее президент РФ Владимир Путин до 1 октября 2024 года срок запретил «Газпрому» покупать газ и услуги у совместных предприятий (СП) с австрийской и германской компаниями OMV и Wintershall Dea, если цена будет выше установленной российским кабмином, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

