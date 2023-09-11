«Газпрому» до 1 октября запретили покупать газ у СП с OMV и Wintershall

Указ о продлении запрета опубликован на официальном портале правовой информации. Речь в документе идёт об оплате поставок природного газа, газового конденсата и услуг, связанных с их добычей, на Южно-Русском месторождении и ачимовских залежах Уренгойского месторождения.

Отметим, что до продления запрет действовал до 1 октября текущего года. Право давать разъяснения по вопросам применения данного указа предоставлено Министерству финансов РФ.

Ранее австрийский нефтегазовый концерн OMV заявил о готовности продолжать закупки газа у российского «Газпрома» по долгосрочному контракту, несмотря на санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».