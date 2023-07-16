Володин начал опрос о госзакупках только отечественных автомобилей для органов власти
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин в Telegram-канале проводит опрос о госзакупках только отечественных автомобилей для органов власти.
Спикер спросил подписчиков, считают ли они правильным закупать транспортные средства отечественного производства для органов исполнительной власти, депутатов, бюджетных учреждений, госкорпораций.
«Необходимо, чтобы бюджетные средства направлялись на развитие автопрома нашей страны», — написал Володин.
Ранее спикер обратился к главе Минфина Антону Силуанову с предложением обязать бюджетные учреждения и органы власти закупать отечественные автомобили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru