Володин начал опрос о госзакупках только отечественных автомобилей для органов власти

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин в Telegram-канале проводит опрос о госзакупках только отечественных автомобилей для органов власти.

Путин заявил о необходимости сохранить качество российского автопрома

Спикер спросил подписчиков, считают ли они правильным закупать транспортные средства отечественного производства для органов исполнительной власти, депутатов, бюджетных учреждений, госкорпораций.

«Необходимо, чтобы бюджетные средства направлялись на развитие автопрома нашей страны», — написал Володин.

Ранее спикер обратился к главе Минфина Антону Силуанову с предложением обязать бюджетные учреждения и органы власти закупать отечественные автомобили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:АвтопромАвтомобилиГосдумаВячеслав Володин

Горячие новости

Все новости

партнеры