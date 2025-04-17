Депутат Бессараб рассказала, что некоторым пенсионерам увеличат выплаты с 1 мая

Некоторым категориям граждан с мая повысят фиксированную выплату к пенсии. Об этом сообщила агентству «Прайм» член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам парламентария, меры затронут россиян, которые в апреле достигли 80-летнего возраста либо получили первую группу инвалидности.

«Для этих категорий с 1 мая в проактивном порядке, без каких-либо заявлений будет произведено повышение фиксированной части выплаты», - отметила Бессараб.

Сейчас фиксированная часть составляет 8 907,70 рубля, затем она увеличится вдвое. Повышение выплат призвано поддержать граждан, которым необходимы дополнительные затраты на уход и медикаменты.

Между тем Социальный фонд сообщил, что более 6 млн российских пенсионеров получают социальные доплаты к пенсии, отмечает РЕН ТВ.

