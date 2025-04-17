Недалеко от ЗАЭС нейтрализовали украинский дрон
Украинский беспилотник нейтрализовали неподалеку от Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе АЭС.
«Дрон ВСУ был нейтрализован в 300 метрах от территории площадки... АЭС около корпуса "Г", где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала», – указано в сообщении.
Обошлось без пострадавших и разрушений. Находящихся на объекте инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомили о происшедшем.
Ранее директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал крайне нестабильной ситуацию с внешним энергоснабжением Запорожской АЭС, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru