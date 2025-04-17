Недалеко от ЗАЭС нейтрализовали украинский дрон

Украинский беспилотник нейтрализовали неподалеку от Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе АЭС.

«Дрон ВСУ был нейтрализован в 300 метрах от территории площадки... АЭС около корпуса "Г", где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала», – указано в сообщении.

Обошлось без пострадавших и разрушений. Находящихся на объекте инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомили о происшедшем.

Ранее директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал крайне нестабильной ситуацию с внешним энергоснабжением Запорожской АЭС, напоминает RT.

