Профессор допустил, что за Романовых выдали останки их предков из Англии

Останки царской семьи Романовых, похороненные в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге, могут принадлежать не им, а их предкам из Англии. Такое предположение сделал профессор кафедры уголовного права Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, в прошлом следователь МВД Сергей Милюков. Его слова приводит «Лента.ру».

Он отметил, что одна из загадок заключается в том, где похоронена царская семья после расстрела. По одной из версий, останки оставили в Ганиной яме, по другой – в Поросенковом логе.

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Милюков считает, что в Поросенковом логе могли закопать останки других людей, чтобы запутать следствие. Он предположил, что, вероятно, останки царской семьи были уничтожены вскоре после убийства и напомнил, что неслучайно церковь до сих пор не признает их подлинность. В связи с этим профессор предположил, что захороненные сегодня останки в Петропавловском соборе могли раскопать на кладбище в Англии, чтобы таким образом генетически подтвердить родство с царской семьей.

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ФОТО: РИА Новости
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