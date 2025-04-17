Профессор допустил, что за Романовых выдали останки их предков из Англии

Останки царской семьи Романовых, похороненные в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге, могут принадлежать не им, а их предкам из Англии. Такое предположение сделал профессор кафедры уголовного права Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, в прошлом следователь МВД Сергей Милюков. Его слова приводит «Лента.ру».

Он отметил, что одна из загадок заключается в том, где похоронена царская семья после расстрела. По одной из версий, останки оставили в Ганиной яме, по другой – в Поросенковом логе.