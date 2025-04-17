Профессор допустил, что за Романовых выдали останки их предков из Англии
Останки царской семьи Романовых, похороненные в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге, могут принадлежать не им, а их предкам из Англии. Такое предположение сделал профессор кафедры уголовного права Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, в прошлом следователь МВД Сергей Милюков. Его слова приводит «Лента.ру».
Он отметил, что одна из загадок заключается в том, где похоронена царская семья после расстрела. По одной из версий, останки оставили в Ганиной яме, по другой – в Поросенковом логе.
Милюков считает, что в Поросенковом логе могли закопать останки других людей, чтобы запутать следствие. Он предположил, что, вероятно, останки царской семьи были уничтожены вскоре после убийства и напомнил, что неслучайно церковь до сих пор не признает их подлинность. В связи с этим профессор предположил, что захороненные сегодня останки в Петропавловском соборе могли раскопать на кладбище в Англии, чтобы таким образом генетически подтвердить родство с царской семьей.
Ранее в Доме Романовых осудили шутку блогера Стаса «Ай, как просто!» Васильева расстреле цесаревича Алексея, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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