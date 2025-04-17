Суд потребовал от Волочковой оплатить долги за коммуналку

Уточняется, что с иском в суд против балерины обратилось товарищество собственников жилья (ТСЖ), а само решение было вынесено еще 14 апреля. Сумма задолженности осталась неизвестной.

Это не первый раз, когда у Волочковой возникают проблемы с оплатой счетов. Прошлой весной она была вынуждена закрыть долг перед ТСЖ в почти 300 тысяч рублей. Балерина тогда обвинила своих помощников в том, что они не оплачивают ее налоги вовремя и не напоминают ей об этом.

Ранее заслуженная артистка России Анастасия Волочкова обвинила депутатов Госдумы в «обдирании народа» штрафами, напоминает НСН.

