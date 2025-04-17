Кабмин направит пяти регионам более 1,2 млрд рублей на развитие территорий
Правительство России направит более 1,2 млрд рублей пяти регионам на комплексное развитие территорий. Об этом говорится в сообщении кабмина.
«Правительство окажет поддержку регионам в строительстве жилья и создании инфраструктуры. В 2025 году ряду регионов будет дополнительно направлено более 1,2 миллиарда рублей» , - указали в пресс-службе кабмина.
Финансирование получат Чечня, Ставропольский край, Пензенская, Псковская, Тамбовская области, которые заявили о такой потребности. Выделенные средства позволят увеличить объемы жилищного строительства и возвести новые инфраструктурные объекты. Так, на Ставрополье построят школу на 1550 мест, в Псковской области – котельную, в Тамбовской области – дорогу.
Ранее стало известно, что правительство направит 21 региону 11,4 млрд рублей на модернизацию приемных отделений больниц, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru