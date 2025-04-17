Путин назначил Мезенцева своим полномочным представителем в КС

Президент Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в Конституционном суде РФ Дмитрия Мезенцева. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

«Назначить Мезенцева Дмитрия Федоровича полномочным представителем президента... в Конституционном суде», - отмечается в документе.

Мезенцев с марта 2021 года занимал должность госсекретаря Союзного государства РФ и Белоруссии.

Ранее бывшего полпреда президента в Конституционном суде, экс-главу Минюста Александра Коновалова назначили судьей КС, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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