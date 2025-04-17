Путин назначил Мезенцева своим полномочным представителем в КС
17 апреля 202510:52
Президент Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в Конституционном суде РФ Дмитрия Мезенцева. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.
«Назначить Мезенцева Дмитрия Федоровича полномочным представителем президента... в Конституционном суде», - отмечается в документе.
Мезенцев с марта 2021 года занимал должность госсекретаря Союзного государства РФ и Белоруссии.
Ранее бывшего полпреда президента в Конституционном суде, экс-главу Минюста Александра Коновалова назначили судьей КС, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru