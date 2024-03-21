Главными покупателями российских удобрений в 2023 году стали Бразилия, Индия и США

Главными покупателями удобрений у России в 2023 году стали Бразилия, США, а также Индия передает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade. Страны смогли нарастить прошлогодние объемы закупок.

Отмечается, что на эти страны пришлось около 60% всего экспорта – 18,5 миллиона тонн. Бразилия нарастила поставки, купив 9,4 миллиона тонн почти на четыре миллиарда долларов.

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Индия и США также нарастили закупки в России — до 4,8 и 4,3 миллиона тонн.

Накануне министерство сельского хозяйства Литвы призвало запретить импорт зерна из России и Белоруссии в Евросоюз. Соответствующее обращение ведомство направило в Еврокомиссию (ЕК). К обращению также присоединились министры сельского хозяйства Латвии, Эстонии, Польши и Чехии.

19 марта газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Евросоюз планирует взимать пошлину в 95 евро за тонну зерна из России и Белоруссии. Отмечается, что такой шаг приведет к росту цен как минимум на 50%. При этом мера поможет «успокоить» местных фермеров, передает «Радиоточка НСН».

Что касается удобрений, напомним, что США вводили санкции на российские поставки, но позднее смягчили условия из-за ситуации на мировых рынках. В некоторые страны Африки Россия сегодня передает удобрения на безвозмездной основе.

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ФОТО: РИА Новости
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