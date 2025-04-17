Открытие первого в мире винного города «Белый мыс» перенесли на конец 2025 года
Первый в России и мире винный город «Белый мыс» в Геленджике откроют в конце года, рассказал ресторатор, руководитель проекта Дмитрий Левицкий, передает РИА Новости.
Он отметил, что изначально предполагалось открывать объект постепенно, но теперь гостей сразу «позовут в готовый дом, а не прихожую» - комплекс запустится сразу целиком. Здесь также появится кафе-пекарня от Аркадия Новикова.
Рестораторы Дмитрий Левицкий и Аркадий Новиков ранее сообщили, что планируют создать в Геленджике винный курорт «Белый мыс» к весне 2025 года. На территории разместятся 20 заведений, музей российского вина и школа сомелье.
По словам Левицкого, санкции повлияли на то, что сроки пришлось немного сдвинуть, некоторому оборудованию пришлось искать замену.
Винные курорты существуют во всем мире и пользуются особой популярностью среди туристов, «Белый мыс» в Геленджике привлечет всех гостей Краснодарского края, заявил НСН ведущий российский винный эксперт и критик Денис Руденко.
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