Открытие первого в мире винного города «Белый мыс» перенесли на конец 2025 года

Первый в России и мире винный город «Белый мыс» в Геленджике откроют в конце года, рассказал ресторатор, руководитель проекта Дмитрий Левицкий, передает РИА Новости.

Он отметил, что изначально предполагалось открывать объект постепенно, но теперь гостей сразу «позовут в готовый дом, а не прихожую» - комплекс запустится сразу целиком. Здесь также появится кафе-пекарня от Аркадия Новикова.