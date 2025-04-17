Открытие первого в мире винного города «Белый мыс» перенесли на конец 2025 года

Первый в России и мире винный город «Белый мыс» в Геленджике откроют в конце года, рассказал ресторатор, руководитель проекта Дмитрий Левицкий, передает РИА Новости.

Он отметил, что изначально предполагалось открывать объект постепенно, но теперь гостей сразу «позовут в готовый дом, а не прихожую» - комплекс запустится сразу целиком. Здесь также появится кафе-пекарня от Аркадия Новикова.

Россиянам назвали средний чек гастротура в Краснодарском крае

Рестораторы Дмитрий Левицкий и Аркадий Новиков ранее сообщили, что планируют создать в Геленджике винный курорт «Белый мыс» к весне 2025 года. На территории разместятся 20 заведений, музей российского вина и школа сомелье.

По словам Левицкого, санкции повлияли на то, что сроки пришлось немного сдвинуть, некоторому оборудованию пришлось искать замену.

Винные курорты существуют во всем мире и пользуются особой популярностью среди туристов, «Белый мыс» в Геленджике привлечет всех гостей Краснодарского края, заявил НСН ведущий российский винный эксперт и критик Денис Руденко.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РесторанВиноРегионы

Горячие новости

Все новости

партнеры