Правительство РФ увеличило квоты на экспорт минеральных удобрений

«Действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений временно увеличены почти на 700 тыс. тонн», — говорится в документе.

Так, квота на сложные удобрения выросла на 466 тыс. тонн — до примерно 5,6 млн тонн, на вывоз азотных удобрений — на 231 тыс. тонн; до приблизительно 5,7 млн тонн.

«До 31 мая квоты не распространяются на поставку удобрений в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Абхазию и Южную Осетию», — цитирует сообщение Газета.ru.

Соответствующие меры приняты для поддержки производителей удобрений, оказавшихся в ситуации простоя из-за санкций.

Ранее член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что высокие цены на сырье сейчас играют в пользу России.

«Сейчас в помощь правительству играют высокие цены на сырье, нефть, металлы, продовольствие, удобрения, тот же самый газ. Падение экспорта хоть и произошло примерно на 25-30%, цены находятся на максимальных отметках за многие годы. Есть отрасли, которым окажут поддержку. Это добыча сырья, нефть, газ, уголь, металлургическая продукция, удобрения, часть продовольствия. Здесь хоть в физическом отношении будет спад от 20 до 50%, но высокие цены компенсируют выпадающие доходы и удастся избежать сильной просадки», - прогнозирует эксперт.



