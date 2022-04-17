Правительство РФ увеличило квоты на экспорт минеральных удобрений
Российский кабмин до конца мая увеличил квоты на экспорт для производителей минеральных удобрений. Об этом говорится на сайте правительства РФ.
«Действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений временно увеличены почти на 700 тыс. тонн», — говорится в документе.
Так, квота на сложные удобрения выросла на 466 тыс. тонн — до примерно 5,6 млн тонн, на вывоз азотных удобрений — на 231 тыс. тонн; до приблизительно 5,7 млн тонн.
«До 31 мая квоты не распространяются на поставку удобрений в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Абхазию и Южную Осетию», — цитирует сообщение Газета.ru.
Соответствующие меры приняты для поддержки производителей удобрений, оказавшихся в ситуации простоя из-за санкций.
Ранее член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что высокие цены на сырье сейчас играют в пользу России.
«Сейчас в помощь правительству играют высокие цены на сырье, нефть, металлы, продовольствие, удобрения, тот же самый газ. Падение экспорта хоть и произошло примерно на 25-30%, цены находятся на максимальных отметках за многие годы. Есть отрасли, которым окажут поддержку. Это добыча сырья, нефть, газ, уголь, металлургическая продукция, удобрения, часть продовольствия. Здесь хоть в физическом отношении будет спад от 20 до 50%, но высокие цены компенсируют выпадающие доходы и удастся избежать сильной просадки», - прогнозирует эксперт.
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