Депутаты заявили о невозможности полного торгового эмбарго против РФ
Какие-либо экономические отношения между Россией и со странами Евросоюза отсутствуют уже достаточно продолжительное время. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский.
По его словам, подобные угрозы со стороны европейских страны больше похожи «на красивый заголовок для газет».
«У России есть другие партнёры и мы продолжим укреплять отношения со странами Азии, Латинской Америки и Африки, которые готовы на обоюдовыгодных условиях с нами торговать», — указал парламентарий.
Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов, в свою очередь, добавил, что даже если Европа примет решение о полном эмбарго, то «будут найдены какие-то обходные пути».
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Западу необходимо ввести эмбарго на поставки оружия Киеву, прежде чем выдвигать предложения о перемирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru