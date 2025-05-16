Депутаты заявили о невозможности полного торгового эмбарго против РФ

По его словам, подобные угрозы со стороны европейских страны больше похожи «на красивый заголовок для газет».

«У России есть другие партнёры и мы продолжим укреплять отношения со странами Азии, Латинской Америки и Африки, которые готовы на обоюдовыгодных условиях с нами торговать», — указал парламентарий.

Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов, в свою очередь, добавил, что даже если Европа примет решение о полном эмбарго, то «будут найдены какие-то обходные пути».

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Западу необходимо ввести эмбарго на поставки оружия Киеву, прежде чем выдвигать предложения о перемирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

