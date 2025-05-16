Депутаты заявили о невозможности полного торгового эмбарго против РФ

Какие-либо экономические отношения между Россией и со странами Евросоюза отсутствуют уже достаточно продолжительное время. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский.

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По его словам, подобные угрозы со стороны европейских страны больше похожи «на красивый заголовок для газет».

«У России есть другие партнёры и мы продолжим укреплять отношения со странами Азии, Латинской Америки и Африки, которые готовы на обоюдовыгодных условиях с нами торговать», — указал парламентарий.

Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов, в свою очередь, добавил, что даже если Европа примет решение о полном эмбарго, то «будут найдены какие-то обходные пути».

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Западу необходимо ввести эмбарго на поставки оружия Киеву, прежде чем выдвигать предложения о перемирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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