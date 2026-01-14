«Главное, чтобы не в карман»: Кому нефтяные компании будут отгружать 1% топлива
Продажа 1% топлива АЗС, аграриям и промышленности позволит стабилизировать цены на нефтепродукты, но необходимо четко и жестко регламентировать его реализацию, сказала НСН Анастасия Бунина.
Реализация 1% топлива напрямую АЗС, агропромышленному комплексу и промышленности — весомое подспорье не только для стабилизации цен на нефтепродукты, но и для наведения порядка на внутрироссийском рынке в целом. Об этом НСН заявила эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
Для стабилизации цен на бензин нефтяные компании могут обязать реализовывать 1% производимого топлива напрямую АЗС, аграриям и промышленным потребителям. Поручение проработать этот вопрос вице-премьер Александр Новак дал Минэнерго, ФАС и бирже, сообщило издание «Известия». Бунина заявила, что такое предложение благотворно повлияет на внутрироссийский рынок, независимые АЗС и агропромышленный комплекс.
«Хотя 1% — это достаточно мало, но все равно неплохо. Это очень хорошее подспорье для внутрироссийского рынка, которое поможет стабилизировать цены не только на нефтепродукты, но и обеспечить качественное ценообразование для товаров народного потребления. Конечно, это положительно сыграет на независимых АЗС и на таких социально значимых потребителях, как агропромышленный комплекс. Но должны быть четко и жестко регламентированы возможности и задачи дальнейшей реализации этого топлива. В противном случае это будет набивание какого-то кармана, а топливо не дойдет до конечного потребителя в том ценовом диапазоне, который в виде добрых побуждений планирует Минэнерго. Безусловно, для крупных нефтеперерабатывающих компаний это совсем немного, они могли бы отдавать и больше топлива. Но мы никогда не посмотрим на ситуацию внутри них, нас никто туда не пустит», — сказала Бунина.
Вместе с тем собеседница НСН добавила, что цены на топливо с начала года уже успели подрасти.
«Конечно, цены на топливо выросли. Во-первых, сказалось увеличение ставки НДС на 22%. Если говорить про оптовых и мелкооптовых потребителей, то там все зависит от того, каким образом проходят торги на санкт-петербургской товарно-сырьевой бирже», — подытожила она.
Ранее Бунина заявила, что ФАС не допустит повышения цены на бензин в случае снятия запрета на экспорт, рост может начаться только в марте. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Трамп хочет получить контроль над Гренландией через референдум
- Политолог усомнился в перспективах визита посланников США в Москву
- В России предложили запретить GTA VI из-за угрозы нравственности
- Калининград и Крым: Российские курорты подорожают на 15% в 2026 году
- «Главное, чтобы не в карман»: Кому нефтяные компании будут отгружать 1% топлива
- ФБР провело обыск у журналиста Washington Post
- Госдеп объяснил приостановку выдачи виз гражданам 75 стран
- В Роскачестве объяснили риски наказания за опоздание в снегопад
- Юрист рассказал о наследниках Игоря Золотовицкого
- Новая солистка «Вороваек» заявила, что спокойно относится к критике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru