«Хотя 1% — это достаточно мало, но все равно неплохо. Это очень хорошее подспорье для внутрироссийского рынка, которое поможет стабилизировать цены не только на нефтепродукты, но и обеспечить качественное ценообразование для товаров народного потребления. Конечно, это положительно сыграет на независимых АЗС и на таких социально значимых потребителях, как агропромышленный комплекс. Но должны быть четко и жестко регламентированы возможности и задачи дальнейшей реализации этого топлива. В противном случае это будет набивание какого-то кармана, а топливо не дойдет до конечного потребителя в том ценовом диапазоне, который в виде добрых побуждений планирует Минэнерго. Безусловно, для крупных нефтеперерабатывающих компаний это совсем немного, они могли бы отдавать и больше топлива. Но мы никогда не посмотрим на ситуацию внутри них, нас никто туда не пустит», — сказала Бунина.

Вместе с тем собеседница НСН добавила, что цены на топливо с начала года уже успели подрасти.

«Конечно, цены на топливо выросли. Во-первых, сказалось увеличение ставки НДС на 22%. Если говорить про оптовых и мелкооптовых потребителей, то там все зависит от того, каким образом проходят торги на санкт-петербургской товарно-сырьевой бирже», — подытожила она.

Ранее Бунина заявила, что ФАС не допустит повышения цены на бензин в случае снятия запрета на экспорт, рост может начаться только в марте. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

