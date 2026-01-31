Более 11 тысяч штрафов за езду без водительских прав заплатили россияне на Пхукете
В 2025 году на Пхукете езда без водительских прав стала самым распространённым нарушением ПДД как среди иностранцев, так и среди местных жителей: всего было выписано 26515 штрафов.
Среди приезжих лидерами по числу таких нарушений оказались россияне — им назначили 11885 штрафов; всего иностранцы получили 20901 постановление за езду без прав. Далее по количеству штрафов следуют граждане КНР (1841), Великобритании (1491), Франции (1442), Индии (1134) и Мьянмы (825). На втором месте по частоте нарушений оказалась неправильная парковка (1805 штрафов), на третьем — езда на мотоциклах и мопедах без шлема (1103), на четвёртом — проезд на красный свет (525), а на пятом — иные нарушения ПДД (703).
При этом полиция Пхукета активно боролась с практикой выдачи транспорта в аренду иностранным гражданам без таиландских или международных водительских прав — прокатные компании, нарушавшие это требование, подвергались законному наказанию.
Ранее стало известно, что россияне, пострадавшие при столкновении туристического катера и рыболовного траулера в Таиланде, застрахованы и получают медицинскую помощь за счет страховых компаний, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
