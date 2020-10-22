Правительство рассматривает возможность продления доплат медикам на 2021 год
Правительство России рассматривает возможность продления на 2021 год доплат медикам, работающим с ковид-пациентами. Об этом на собрании фракции «Единая Россия» в Госдуме заявил министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, медикам будут доплачивать за время работы непосредственно в опасной зоне. Правительство в настоящее время готовит соответствующие предложения, передает RT.
Силуанов добавил, что средства для этого заложены в резервном фонде, cообщает Ura.ru .
За последние сутки в России зарегистрировано почти 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных в стране приближается к 1,5 млн.
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