Правительство рассматривает возможность продления доплат медикам на 2021 год

По его словам, медикам будут доплачивать за время работы непосредственно в опасной зоне. Правительство в настоящее время готовит соответствующие предложения, передает RT.

Силуанов добавил, что средства для этого заложены в резервном фонде, cообщает Ura.ru .

За последние сутки в России зарегистрировано почти 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных в стране приближается к 1,5 млн.



