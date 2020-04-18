Правительство расшило список пострадавших из-за коронавируса отраслей

Напомним, в перечень, утвержденный российским кабмином 6 апреля, входило девять экономически пострадавших отраслей, в числе которых были бытовые услуги, гостиничный бизнес и общепит, авиаперевозки и другие. При первой корректировке в список включили стоматологии и кинотеатры.

Ранее экономист и первый министр экономики новой России Андрей Нечаев в эфире НСН рассказал, что правительство должно помочь гражданам и малому бизнесу материальными выплатами.

«Действительно, нужна реальная поддержка того бизнеса, который оказался из-за ограничительных мероприятий в сложном положении. Это, в основном, малый и средний бизнес, который в некоторых секторах просто потерпит крах без государственной поддержки. И я бы назвал те меры поддержки, которые сейчас обозначены, очень символическими. Ограничиться льготами в ряде случаев точно недостаточно. (...) Таким компаниям надо просто дать денег. Напрямую. Точно то же самое надо сделать с населением. Наиболее пострадавшим и малоимущим, семьям с детьми с невысоким доходом надо напрямую дать денег, как делают все страны», - констатировал он.

