Правительство расшило список пострадавших из-за коронавируса отраслей

Музеи, зоопарки, развлекательные учреждения и розничная торговля включены правительством России в список наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса отраслей экономики, сообщает Газета. ru.

Розничной торговле в перечне отведен целый раздел, уточняет «КоммерсантЪ». В него включены торговля одеждой, обувью и текстилем, транспортными средствами и запчастями к ним, инфо-коммуникационным оборудованием, товарами для досуга и развлечений, а также торговля на рынках.

Экс-министр подтвердил подготовку правительством мер поддержки российской экономики

Напомним, в перечень, утвержденный российским кабмином 6 апреля, входило девять экономически пострадавших отраслей, в числе которых были бытовые услуги, гостиничный бизнес и общепит, авиаперевозки и другие. При первой корректировке в список включили стоматологии и кинотеатры.

Ранее экономист и первый министр экономики новой России Андрей Нечаев в эфире НСН рассказал, что правительство должно помочь гражданам и малому бизнесу материальными выплатами.

«Действительно, нужна реальная поддержка того бизнеса, который оказался из-за ограничительных мероприятий в сложном положении. Это, в основном, малый и средний бизнес, который в некоторых секторах просто потерпит крах без государственной поддержки. И я бы назвал те меры поддержки, которые сейчас обозначены, очень символическими. Ограничиться льготами в ряде случаев точно недостаточно. (...) Таким компаниям надо просто дать денег. Напрямую. Точно то же самое надо сделать с населением. Наиболее пострадавшим и малоимущим, семьям с детьми с невысоким доходом надо напрямую дать денег, как делают все страны», - констатировал он.

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